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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الإيراني يثمن الجهود المصرية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
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ثمن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في اتصال هاتفي بنظيره المصري بدر عبد العاطي، الجهود المصرية ودور القاهرة المحوري للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

فيما بحث وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني، تطورات الأوضاع في الإقليم ومنطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات على أمن الملاحة.

وقال وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني، إننا نأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى استعادة الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر.
 

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