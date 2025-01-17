وزير الخارجية يؤكد أهمية سرعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأهمية التي توليها مصر لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، مشددا على ضرورة التزام الأطراف ببنوده كافة وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

كما أكد عبد العاطي، الأهمية الملحة للنفاذ العاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأوضح الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة وتأهيل بنيته التحتية واستعادة الأمن والاستقرار.