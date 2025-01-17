استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط وجنوب غزة

أفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 9 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة في الساعات الأولى للصباح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 46788 وإصابة 110453 منذ أكتوبر عام 2023.

وتوصلت إسرائيل وحركة «حماس» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادُل المحتجَزين أُعلن عنه يوم الأربعاء الماضي بعد مفاوضات شاقة توسَّطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، ومن المقرَّر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكّد أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيّز التنفيذ، الأحد، كما هو مقرّر، رغم القصف العنيف الذي استهدف القطاع الفلسطيني الخميس، وتأخُّر الحكومة الإسرائيلية في المصادقة على الهدنة.