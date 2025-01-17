تفحم آلة تصوير.. المعمل الجنائي يكشف ملابسات حريق داخل شركة خاصة بالدقي

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول حريق نشب داخل شركة خاصة بأعمال البناء ببرج سكني بمنطقة الدقي، واطلعت على تقرير معاينة المعمل الجنائي لآثار الحريق الذي بين أن الحريق نشب في آلة تصوير داخل الشركة وأدى إلى تفحمها، ويرحج أن يكون سببه ماس كهربائي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حريق داخل شركة

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الدقي من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل برج بشارع محيي الدين أبو العز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اشتعال ماكينة تصوير داخل صالة الشركة الكائنة بشقة بالدور الخامس في العقار.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران سريعًا ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.