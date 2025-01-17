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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كسور متفرقة وجرح بالرأس.. تفاصيل سقوط طالبة ثانوي من علو بمدرسة في البدرشين

تعبيرية
تعبيرية
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تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة طالبة سقطت من مكان مرتفع داخل مدرسة ثانوية صناعية بالبدرشين، واستعلمت عن الحالة الصحية للفتاة إذ تبين إصابتها بكسور متفرقة وجرح قطعي بالرأس، واستمعت إلى إفادات شهود العيان من المحيطين بمسرح الحادث الذين أقروا أن اختلال توازنها هو السبب في السقوط، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

 

سقطت من مكان مرتفع

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز البدرشين، من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بإصابة طالبة داخل المدرسة الثانوية الصناعية بنات، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص  سقوط الطالبة "ياسمين.أ." 16 سنة، من مكان مرتفع داخل المدرسة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مدرسة البدرشين إثر سقوطه من علو سقوط من علو