تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025

الجمعة 17/يناير/2025 - 09:19 ص

يشهد سوق الذهب المصري اليوم الجمعة، تغيرات ملحوظة في أسعار البيع والشراء، حيث تبرز أهمية الذهب كملاذ آمن للاستثمار وزينة لا غنى عنها.

الأسعار الواردة تعبر عن قيمة الذهب الخام دون إضافة المصنعية، التي تختلف باختلاف التصميم والحرفية.

ويعد الذهب أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية في السوق المصرية، حيث يتأثر سعره بعدة عوامل، منها سعر الدولار عالميًا ومحليًا، وحركة الأسواق العالمية، ومعدلات العرض والطلب. يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة (دون مصنعية):

عيار 24:

سعر البيع: 4343 جنيهًا.

سعر الشراء: 4320 جنيهًا.

عيار 22:

سعر البيع: 3981 جنيهًا.

سعر الشراء: 3960 جنيهًا.

عيار 21:

سعر البيع: 3800 جنيه.

سعر الشراء: 3780 جنيهًا.

عيار 18:

سعر البيع: 3257 جنيهًا.

سعر الشراء: 3240 جنيهًا.

عيار 14:

سعر البيع: 2533 جنيهًا.

سعر الشراء: 2520 جنيهًا.

عيار 12:

سعر البيع: 2171 جنيهًا.

سعر الشراء: 2160 جنيهًا.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب:

الأونصة بالعملة المحلية (الجنيه المصري):

سعر البيع: 135,078 جنيهًا.

سعر الشراء: 134,367 جنيهًا.

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 30,400 جنيهًا.

سعر الشراء: 30,240 جنيهًا.

الأونصة بالدولار الأمريكي:

السعر: 2714.64 دولارًا.