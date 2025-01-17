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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، بوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت .

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد نحو أربع سنوات من زيارتين له إلى البلد في أعقاب الانفجار في مرفأ بيروت.

وتهدف الزيارة إلى مساعدة ماكرون لنظيره اللبناني جوزيف عون الذي انتُخب قبل أسبوع بعد أكثر من سنتين من شغور الرئاسة اللبنانية ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام على تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته.

وحسبما ذكر بيان الإليزيه، أن الزيارة تعكس الالتزام المستمر لفرنسا لصالح استقرار ووحدة وتطور لبنان، الشريك والصديق التاريخي لفرنسا. كما أنها استمرار لجهود رئيس الجمهورية تجاه لبنان.

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