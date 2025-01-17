مجموعة السبع تدعو جميع الأطراف لتنفيذ كامل لوقف إطلاق النار في غزة

دعت قادة دول مجموعة السبع جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت من خلال بيان لها، على أهمية تحقيق الاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجهود المشتركة للولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر، اللتين لعبتا دورًا محوريًا في الوساطة.

وأوضح بايدن أن الاتفاق يهدف إلى وضع حد للأعمال القتالية الدائرة منذ أكثر من 15 شهرًا، مع التركيز على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين المتضررين. كما شدد على أهمية إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم كجزء من الالتزامات الإنسانية الأساسية.