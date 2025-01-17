وسائل إعلام تابعة للحوثيين: 5 غارات أمريكية تستهدف مناطق في محافظة عمران

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 5 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان في محافظة عمران باليمن.

بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها تراقب عن كثب تطورات الوضع خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الجماعة أنها ستعيد تقييم موقفها بناءً على استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها لن تتردد في استئناف عملياتها العسكرية إذا استمرت هذه الهجمات.

وتتعرض مناطق عدة في اليمن لغارات جوية من الطيران الأمريكي والبريطاني، وترد جماعة الحوثي على تلك الضربات بتوجيه صواريخ باتجاه السفن الأمريكية المتمركزة في البحر الأحمر،

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون، استهداف حاملة طائرات أمريكية بصاروخين و4 مسيرات شمالي البحر الأحمر،

كما أعلنت جماعة الحوثي قصفها بالمسيرات على هدفين عسكريين إسرائيليين في يافا وعسقلان.