مكتب نتنياهو يعلن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة

،كما أبلغ أهالي المختطفين بالتوقيع الذي تم بين تل أبيب وحماس للإفراج عن الرهائن في غزة وبدء وقف إطلاق النار.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل وافقت على اتفاق الرهائن والحكومة الأمنية المصغرة ستجتمع اليوم.

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجهود المشتركة للولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر، اللتين لعبتا دورًا محوريًا في الوساطة.

وأوضح بايدن أن الاتفاق يهدف إلى وضع حد للأعمال القتالية الدائرة منذ أكثر من 15 شهرًا، مع التركيز على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين المتضررين. كما شدد على أهمية إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم كجزء من الالتزامات الإنسانية الأساسية.