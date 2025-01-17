الصين تعلن إرسال مسؤول رفيع المستوى لحضور حفل تنصيب ترامب

أعلنت بكين أن الزعيم الصيني شي جين بينج سيرسل مبعوثا رفيع المستوى لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الإثنين.

تسعى الصين إلى تقليل التوترات مع الولايات المتحدة بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة عليها ودول أخرى، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وفي وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات لشبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب دعا شي لحضور حفل تنصيبه من أجل خلق حوار مفتوح مع قادة الدول التي ليست فقط حلفاء لنا ولكن خصومنا ومنافسينا أيضًا.