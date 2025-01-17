فلسطين.. شهيدان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزلًا في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على منزلًا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرين عقب قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف شارع كشكو والسكة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز صرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا بالمدفعية استهدف مناطق في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال قصف عنيفا على منزلًا لعائلة "شحيبر" في محيط مسجد الأخلاء بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.