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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شابين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالبساتين

الضحايا
الضحايا
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لقي شابان مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية أعلى محور حسب الله الكفراوي، بمنطقة البساتين.

تلقي قسم شرطة البساتين، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أعلى محور حسب الله الكفراوي.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى محور حسب الله الكفراوي في الاتجاه القادم من طريق الأوتوستراد اتجاه المقطم، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر بكسور وكدمات، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثث الضحايا للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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