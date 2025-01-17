أكسيوس: توقيع اتفاق وبرتوكول وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصدرين مطلعين، أنه تم التوقيع رسميًا على الاتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق إتمام صفقة التبادل وبدء وقف إطلاق إطلاق النار من قبل المفاوضين في العاصمة القطرية الدوحة.

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجهود المشتركة للولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر، اللتين لعبتا دورًا محوريًا في الوساطة.

وأوضح بايدن أن الاتفاق يهدف إلى وضع حدٍ للأعمال القتالية الدائرة منذ أكثر من 15 شهرًا، مع التركيز على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين المتضررين. كما شدد على أهمية إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم كجزء من الالتزامات الإنسانية الأساسية.

كما أعرب بايدن عن تطلعه لإنهاء دوامة العنف والعمل على تأسيس مسار جديد يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرًا أن هذه الهدنة تمثل فرصة للشروع في خطوات نحو السلام الذي طال انتظاره.

وفي ظل محاولات نتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف ووزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، بعد تصريحات الأخير إنه في حالة إتمام صفقة التبادل مع حماس سينسحب من الحكومة ويقدم استقالته إلى رئيس الوزراء، لكن في حالة عودة القتال سيعود إلى الحكومة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجري اتصالًا مع بن غفير لحثه على عدم الاستقالة من الحكومة بسبب صفقة غزة.

وأمس الخميس، قالت القناة "14" العبرية، أن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمنع أي مظاهر احتفالية في الضفة الغربية عند الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين