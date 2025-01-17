فلسطين.. أكثر من 90 شهيدًا بغزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 90 شهيدًا فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف شارع كشكو والسكة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز صرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية.

وشنت طائرات الاحتلال قصف عنيفا على منزلًا لعائلة "شحيبر" في محيط مسجد الأخلاء بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.