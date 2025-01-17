السودان.. مقتل 11 شخصًا في هجوم للدعم السريع بقرية الخيران

قالت شبكة أطباء السودان، أن 11 شخص قتلوا وأصيب 15 آخرين في هجوم لميليشيا الدعم السريع بقرية الخيران ريفي أبوقوته بولاية الجزيرة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وتستمر ميليشيا الدعم السريع في تنفيذ عمليات القتل الممنهج والانتقام التي تستهدف المدنيين العزّل في قرى ولاية الجزيرة.

وكشفت وزارة الخارجية السودانية عن انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد جراء هجوم بالمسيرات من قبل ميليشيا الدعم السريع استهدف محطة توليد الكهرباء بسد مروي.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن ميليشيا الدعم السريع تستهدف تدمير الدولة وبنياتها التحتية ومؤسساتها الخدمية.