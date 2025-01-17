بعد شوطين إضافيين.. ريال مدريد ينجو من توديع كأس ملك إسبانيا

تخطى فريق ريال مدريد عقبة نظيره سيلتا فيجو بالانتصار عليه بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

نجا ريال مدريد من توديع بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما كان متقدمًا في الشوط الأول بهدف، وثنائية قبل آخر 10 دقائق من اللقاء، التي شهدت عودة سيلتا فيجو في النتيجة بالتعادل الإيجابي 2-2، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، شهدا تسجيل 3 أهداف عن طريق الأوراق البديلة.

ريال مدريد يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بإقصاء سيلتا فيجو

تقدم الفرنسي كيليان مبابي بهدف لصالح ريال مدريد في الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يقلص جوناثان بامبا الفارق لفريق سيلتا فيجو بهدف أول في الدقيقة 83، ثم أحرز ماركوس ألونسو هدف التعادل في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء.

واستمرت نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما في الشوط الإضافي الأول، قبل أن يحرز البديلان إندريك فيليبي وفيديريكو فالفيردي 3 أهداف، بواقع هدفين للبرازيلي الشاب إندريك في الدقيقتين 108 و119، وللأوروجوياني هدف في الدقيقة 112، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بنتيجة 5-2.

كان ريال مدريد اكتسح ديبورتيفو مينييرا بخماسية نظيفة، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يتأهل لدور ربع النهائي على حساب سيلتا فيجو.