30 يناير.. حكيم نجم حفل «الفنون الشعبية» على مسرح البالون

يُحيي المطرب الشعبي حكيم، حفل شهر يناير الجاري، الذي ينظمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك ضمن خطة تطوير بيت الفنون الشعبية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وصرح رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بأن الميجا ستار حكيم، هو نجم حفل الشهر الجاري بمسرح البالون، والذي يلتقي بجمهوره يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يناير الجاري، ويقدم باقة من أجمل أعماله الغنائية القديمة والحديثة.

ويأتي حفل المطرب حكيم عقب سلسلة نجاحات للحفلات الشهرية التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

ومنذ تولي الفنان تامر عبد المنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في سبتمبر الماضي، بدأت سلسلة الحفلات الشهرية بحفل انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أحياها الفنان علي الحجار، ثم حفل شهر نوفمبر الذي قام بإحيائه الفنان إيهاب توفيق، ثم الاحتفال برأس السنة الميلادية والذي أحياه الفنان مصطفى قمر.