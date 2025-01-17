الجيش السوداني يستنكر عقوبات الخزانة الأمريكية على البرهان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السودانية استنكرت قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأضافت: "نستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أيًا من قادة الجيش".

وتابعت من خلال بيان لها: "أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية لن تثنينا عن الاضطلاع بواجبنا القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها وتأمين سلامة أراضيها ضد المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن بلادها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وجاء قرار الخزانة الأمريكية بعد عدة أيام من فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني منذ عامين.