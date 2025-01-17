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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي على منزلًا شمال شرقي مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا بشارع يافا شمال شرقي مدينة غزة.

وقام طيران الاحتلال بشن غارات عنيفة بالتزامن مع القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وعلى جباليا البلد شمال القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك 3 إصابات بالرصاص الحي أحدهم طفل خلال اقتحام مخيم عسكر بمدينة نابلس.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام الاحتلال منطقة تلة مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

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