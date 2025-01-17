فلسطين.. غارات وقصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قام بشن غارات عنيفة بالتزامن مع القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وعلى جباليا البلد شمال القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك 3 إصابات بالرصاص الحي أحدهم طفل خلال اقتحام مخيم عسكر بمدينة نابلس.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام الاحتلال منطقة تلة مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وفي شمال شرق مدينة غزة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا قرب محطة السلطان، ونتج عن تلك الاستهداف عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.