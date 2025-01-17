الليلة.. منتخب مصر يتمسك بالصدارة أمام البحرين ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2025

يلتقى، مساء اليوم الجمعة، منتخب مصر لكرة اليد نظيره البحريني في لقاء عربي خالص في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢٥ كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من ١٤يناير الجاري إلى ٢ فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة في مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتستقبل صالة «زغرب أرينا» فى دولة كرواتيا، مباراة مصر ضد البحرين ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثامنة، بمباريات كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢٥.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام كرواتيا لصالح المجموعة الثامنة التى تقع فيها مصر.

وكان منتخب مصر الأول لكرة اليد فاز على نظيره الأرجنتينى أمس الأول الأربعاء بنتيجة ٢٥/٣٩ ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين "كرواتيا والدنمارك والنرويج".

وسيطر منتخبنا على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح فى إنهاء الشوط الأول بنتيجة ١١/٢١ بعدما حاصر منتخبنا بقيادة مديره الفني الإسباني باستور الأرجنتيني.

وفى الشوط الثانى واصل الفراعنة إحكام سيطرتهم على المباراة، وقدم منتخبنا أداءً رائعًا ونجح فى الاستحواذ بشكل تام فى ظل تألق اللاعبين واستغلال الفرص أمام المرمى بشكل متميز.

وبهذه النتيجة، حقق منتخب مصر أول فوز للمنتخبات العربية فى بطولة العالم الجارية، بعدما خسرت تونس أمام إيطاليا، والجزائر أمام الدنمارك، وقطر أمام فرنسا، والكويت أمام النمسا.

وحصل على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فىمباراة مصر والأرجنتين، التى انتهت بفوز منتخبنا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة ٣٩- ٢٥ فى إطار ضربة بداية الفراعنة، فى بطولة العالم التي تستضيفها "كرواتيا والدنمارك والنرويج".

وتعاهد الكوماندوز بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر، على مواصلة الانتصارات في المونديال، وحجز مكان معالكبار، والفوز على البحرين فى ثاني مبارياته ببطولة العالم لكرة اليد اليوم.

وأعرب خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا فى بطولة العالمفى كرواتيا على سعادته بالبداية القوية لمنتخبنا فى البطولة، والفوز على الأرجنتين فى ضربة البداية بنتيجة ٢٥/٣٩ وبفارق ١٤ هدفا؛ وقال: "الخطوة الأولى تمت، وعلينا الآن أن نركز فى الخطوة الثانية لأنها مفصلية".

وأضاف: زيادة تركيز اللاعبين مهم جدا مع زيادة الصعوبة فى مباراة البحرين المقبلة وهو اختبار قوى لمنتخبنا وبعدها الصدام الأصعب معالمنتخب الكرواتى صاحب الأرض والجمهور.

وتابع رئيس الاتحاد: كل فوز يمنحنا ثقة كبيرة، ومعه نفرض شخصيتنا على المنافسين، وأتوقع حدوث تطور فى المستوى مع المباريات، رغمصعوبة المواجهات المقبلة، وتزايد الصعوبة بشكل تصاعدي، من الأرجنتين إلى البحرين إلى كرواتيا.

من جانبه؛ قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، وخالد ديوان نائب الرئيس، ونبيل خشبة أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح، عمرو العدل، محمد جمال هليل. الموافقة على لائحة المكافآت التحفيزية الخاصة بالمنتخب الوطنى للرجال، بشأن المشاركة فى بطولة العالم ٢٠٢٥فى كرواتيا والدنمارك والنرويج.