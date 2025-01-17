إعلام عبري: اشتباه بتنفيذ عملية دهس في معبر إيال قرب قلقيلية بالضفة الغربية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزارة الأمن الإسرائيلية أعلنت عن اشتباه في تنفيذ عملية دهس بالقرب من معبر إيال، القريب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وفي ظل محاولات نتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف ووزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، بعد تصريح الأخير إنه في حالة إتمام صفقة التبادل مع حماس سينسحب من الحكومة ويقدم استقالته إلى رئيس الوزراء، لكن في حالة عودة القتال سيعود إلى الحكومة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجري اتصالًا مع بن غفير لحثه على عدم الاستقالة من الحكومة بسبب صفقة غزة.

وأمس الخميس، قالت القناة "14" العبرية، أن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمنع أي مظاهر احتفالية في الضفة الغربية عند الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.