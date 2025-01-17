ads
الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام عبري: اشتباه بتنفيذ عملية دهس في معبر إيال قرب قلقيلية بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزارة الأمن الإسرائيلية أعلنت عن اشتباه في تنفيذ عملية دهس بالقرب من معبر إيال، القريب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وفي ظل محاولات نتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف ووزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، بعد تصريح الأخير إنه في حالة إتمام صفقة التبادل مع حماس سينسحب من الحكومة ويقدم استقالته إلى رئيس الوزراء، لكن في حالة عودة القتال سيعود إلى الحكومة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجري اتصالًا مع بن غفير لحثه على عدم الاستقالة من الحكومة بسبب صفقة غزة.

وأمس الخميس، قالت القناة "14" العبرية، أن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمنع أي مظاهر احتفالية في الضفة الغربية عند الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

إعلام عبري عملية دهس مدينة قلقيلية الضفة الغربية معبر إيال