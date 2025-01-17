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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديالو ينقذ مانشستر يونايتد من فخ ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون
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نجح فريق مانشستر يونايتد في قلب الطاولة على ضيفه ساوثهامبتون، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان مانشستر يونايتد متأخرًا في نتيجة الشوط الأول بهدف أمام ساوثهامبتون، وحقق ريمونتادا مثيرة في الشوط الثاني، وذلك عن طريق الإيفواري الشاب أماد ديالو.

ريمونتادا من مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون 

جاء هدف ساوثهامبتون الوحيد في اللقاء بواسطة النيران الصديقة، حيث أحرز مانويل أوجارتي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، أنقذ ديالو الشياطين الحمر من الخسارة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك)، وذلك في الدقائق: 82 و90 و90+4، ليخطف لفريق مانشستر يونايتد 3 نقاط أمام متذيل الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ظل ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير بـ6 نقاط.

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