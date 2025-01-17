رفض زواجه من قريبته.. مقتل شاب على يد آخر طعنًا في مدينة السلام

شهدت منطقة مدينة السلام بالقاهرة جريمة مأساوية راح ضحيتها شاب؛ بعد أن رفض زواج عاطل من قريبته، حيث استدرجه الأخير إلى منطقة نائية وسدد له طعنة قاتلة أنهت حياته.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب به طعنات متفرقة.

وانتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه وعليه آثار طعنات متعددة.

تحريات الأمن

أسفرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل تقدم للزواج من قريبة المجني عليه، إلا أن الأخير رفض بسبب سوء سلوك المتهم، دفع هذا الأخير إلى استدراج الضحية لمكان ناءٍ وسدد له طعنة أودت بحياته.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.