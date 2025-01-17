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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد لـ5 تجار مخدرات في كرداسة وبراءة آخرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد وتغريمهم 200 ألف جنيه لكل منهم، في قضية تشكيل عصابة للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة في كرداسة، فيما قضت ببراءة 5 متهمين آخرين في القضية نفسها.

تفاصيل القضية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 16571 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 6469 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين شكلوا عصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، واتهمتهم النيابة بحيازة مواد مخدرة، منها الهيروين والحشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية تشمل بندقيتين آليتين، فرد خرطوش، وذخائر متنوعة، فضلًا عن أسلحة بيضاء دون ترخيص.

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات شملت 31.15 جرامًا من الهيروين، 45.3 جرامًا من مسحوق الهيروين المخدر، و15 قطعة من الحشيش تزن 1379.85 جرامًا، وهي مواد مدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.

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