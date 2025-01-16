بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يستقبل الكردينال مار بشارة بطرس الراعي

استقبل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، مساء يوم الخميس الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي، ببيروت.



خلال اللقاء، قدّم البطريرك الراعي التهاني الأخوية إلى البطريرك بمناسبة عيد ميلاد يسوع وحلول العام الجديد 2025 وعيد الدنح، داعياً له بالصحّة والعافية والتوفيق في أعماله وفي رعايته لأبناء كنيسته وبناتها، ومتمنّياً للكنيسة السريانية الكاثوليكية دوام الازدهار.



رحّب البطريرك بأخيه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، معرباً عن سروره باستقباله في بيته، مجدِّداً التهاني بالأعياد المجيدة، ضارعاً إلى الرب أن يمنّ على لبنان والشرق والعالم بالسلام والأمان، وأن يعمّ الاستقرار والطمأنينة جميع الناس، وأن يكون العام الجديد زمن خير وبركة ونهاية للحروب والأزمات في العالم بأسره.



وأعرب عن الفرح والسرور والارتياح الكبير الذي شمل جميع اللبنانيين بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وبتكليف القاضي نوّاف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، ضارعَين إلى الله أن يوفّقه في قيادة دفّة البلاد ورعاية شؤون المواطنين في خضمّ الظروف العصيبة التي يعانيها لبنان. وتمنّيا للرئيس المكلَّف النجاح والتوفيق في تأليف حكومة تكون على قدر تطلُّعات اللبنانيين وتعمل في سبيل نهضة الوطن وازدهاره، بالتعاون بين جميع مكوّناته.

وتناول الأوضاع الراهنة في سوريا، حيث جدّدا التأكيد على أهمّية الحضور المسيحي فيها وأصالته في عمق أساس البلد، وعلى وجوب المساواة بين جميع المكوّنات في الحقوق والواجبات والحرّيات، وعلى مشاركة الجميع في بناء مستقبل سوريا. كما تطرّقا إلى الأحوال في منطقة الشرق الأوسط والحضور المسيحي فيها وتحدّياته، ولا سيّما في العراق وفي الأراضي المقدسة، حيث عبّرا عن ارتياحهما لاتّفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزّة.

وتطرّق إلى الشؤون الكنسية والعلاقات الأخوية المتينة بين الكنيستين الشقيقتين، وأمور تتعلّق بالكنيسة الجامعة. وجدّد غبطةُ البطريرك دعوةَ البطريرك الراعي للحضور والمشاركة في رتبة الصلاة الافتتاحية لأسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، والتي سيستضيفها غبطته مساء يوم السبت القادم في 18 كانون الثاني الجاري.

رافق البطريرك الراعي المطران حنّا علوان النائب البطريركي العام.

حضر اللقاء مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السنيودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.