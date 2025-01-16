الدوري الإنجليزي.. إبسويتش تاون يخسر من برايتون بمشاركة سام مرسي

تلقى فريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، اليوم الخميس، هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من ضيفه برايتون بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج.

جلس سام مرسي على مقاعد بدلاء إبسويتش تاون في مباراته ضد برايتون، وشارك بديلًا في الدقيقة 71، بدلًا من زميله ميشال كايوستي.

مباراة إبسويتش تاون ضد برايتون

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يشهد الشوط الثاني تسجيل ثنائية برايتون على إبسويتش تاون.

افتتح كاورو ميتوما التسجيل في الدقيقة 59، ليشارك سام مرسي والنتيجة تشير الى تقدم برايتون بهدف للا شيء.

وأضاف جيورجينهو روتر الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بخسارة رفاق سام مرسي بهدفين دون مقابل.

بذلك، شارك سام مرسي مع إبسويتش تاون في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 16 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع برايتون رصيده إلى 31 نقطة في المرتبة التاسعة.