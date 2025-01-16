بنك مصر يتألق عالميًا بـ81 جائزة ومركزًا متقدمًا خلال عام 2024

حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز بمختلف قطاعات الأعمال خلال عام 2024، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات.

التمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصل بنك مصر على جائزة البنك الأكثر ابتكارًا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2024 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك ،وجائزة أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2024 من مجلة براندز ريفيو، ومن مجلة جلوبال براندز، وجائزة أفضل مُقدم للخدمات المصرفية لرائدات الأعمال – مصر من مجلة وومنز تابلويد ، وجائزة ⁠أفضل تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين من مؤسسة إيميا فاينانس لعام 2023 .

المسؤولية المجتمعية

توج بنك مصر بعدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2024 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ومن مجلة وورلد إيكونوميك ، ومن مجلة براندز ريفيو، ومن مجلة انترناشيونال فاينانس، ومن مجلة انترناشيونال بيزنس، ومن مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، كما حصل البنك على جائزة أفضل مبادرة في مجال المسئولية المجتمعية – مصر2024 من جوائز التميز المصرفي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التسويق والعلامة التجارية

في مجال التسويق و العلامة التجارية، حاز البنك على جائزة أفضل الحملات التسويقية – مصر2024 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، جائزة أفضل حملة إعلانية تلفزيونية – مصر 2024 و جائزة أفضل علامة تجارية مصرفية – مصر 2024 من مجلة وورلد إيكونوميك ، وجائزة أفضل مبادرة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 من مجلة ذا ديجيتال بانكر ، وجائزة أفضل حملة تسويقية – مصر 2024 من بوستن براند ريسيرش آند ميديا "جوائز العلامة التجارية العالمية"، كما حاز البنك علي جائزة أفضل علامة تجارية مصرفية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجلة ذا يوروبيان البريطانية ، و جائزة أفضل علامة تجارية مصرفية – مصر 2024 من مجلة جلوبال براندز، كما صنف البنك ضمن قائمة البنوك الأكثر أمانًا – إفريقيا 2024 من جلوبال فاينانس.

المنتجات والتجزئة المصرفية

في مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية حاز البنك على المراكز التالية في استقصاء تمويل التجارة لمجلة "يوروموني" عن عام 2024: رائد للسوق المصرية ، أفضل مقدم للخدمة – مصر، كما حصل البنك على المراكز التالية في استقصاء إدارة النقد لمجلة "يوروموني" لعام 2024 في المجالات الآتية: أفضل بنك مقدم لخدمة العملاء في مجال إدارة النقد – مصر ، و أفضل بنك مقدم لمنتجات إدارة النقد – مصر ، أفضل بنك في استخدام التكنولوجيا في مجال إدارة النقد – مصر ، أفضل بنك في مجال التحصيلات – الشرق الأوسط ، أفضل بنك في بطاقات الشركات – الشرق الأوسط ، أفضل بنك في ميكنة المتحصلات– الشرق الأوسط .

في مجال التجزئة المصرفية ، حصل البنك على جائزة أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية – مصر 2024 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، كما حصل على جائزة أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية من حيث تجربة الموظفين – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 و جائزة البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المدفوعات – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024من مجلة ذا ديجيتال بانكر.

الابتكار الرقمي والخدمات الإلكترونية

في مجال الابتكار الرقمي، حصل البنك على جائزة بنك العام في التحول الرقمي محليًا – مصر 2024 من مجلة آسيان بانكينج آند فاينانس، جائزة أفضل بنك في مجال التحول الرقمي – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وجائزة أفضل بنك في تحفيز التمويل والرقمنة – مصر 2024 ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي – الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

في مجال إدارة الأموال والمراسلين، حصل البنك علي جائزة البنك الأكثر ابتكارًا في خدمات إدارة الخزانة – مصر2024 من مجلة جازيت العالمية، وجائزة أفضل بنك في خدمات إدارة الخزانة – شمال إفريقيا2024 من مجلة انترناشيونال بيزنس، كما حصل البنك على الجوائز التالية من مجلة ذا يوروبيان البريطانية للعام 2024: أفضل بنك في إدارة الخزانة - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، جائزة أفضل بنك في إدارة السيولة - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، جائزة أفضل بنك في مجال استبدال العملات الأجنبية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وجائزة أفضل بنك في إدارة النقد – مصر، كما حصل على المراكز التالية في استقصاء إدارة النقد لمجلة "يوروموني" لعام 2024 في المجالات الآتية: أفضل بنك في إدارة النقد – مصر، أفضل بنك في إدارة النقد بالعملات الأجنبية – الشرق الأوسط .

التمويل الإسلامي والقروض المشتركة

في مجال التمويل الإسلامي وتمويل الشركات الكبيرة والقروض المشتركة، حاز بنك مصر جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2024 من جوائز مجلة يوروموني للتمويل الإسلامي ومن مجلة ميا فاينانس ، وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في منتجات التمويل الإسلامي – مصر2024 من مجلة جازيت العالمية ، وجائزة أفضل صفقة مضاربة لعام 2023 من إسلاميك فاينانس نيوز ، كما حاز علي جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات – مصر 2024 من جوائز مجلة يوروموني للتميز ومن مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس ، ومن مجلة جلوبال براندز، ومن مجلة انترناشيونال فاينانس ، كما حاز البنك على المركز الثاني علي مستوي البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في تسويق وترتيب القروض المشتركة عن عام 2024 من قائمة بلومبرج الخاصة بالقروض المشتركة ،كما حاز البنك على الجوائز التالية من مؤسسة إيميا فاينانس لعام 2023، جائزة أفضل بنك لترتيب عمليات إعادة هيكلة – إفريقيا ، جائزة أفضل تمويل لإعادة هيكلة – إفريقيا ، جائزة أفضل تمويل بالعملة المحلية – إفريقيا ، جائزة أفضل عملية تمويل مشترك – إفريقيا ، جائزة أفضل عملية تمويل مشترك - شمال إفريقيا ، جائزة أفضل عملية تمويل مشترك للهيئات - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، جائزة أفضل عملية تمويلية عن مشروع ترفيهي – مصر، جائزة أفضل عملية تمويلية في مجال صناعة البتروكيماويات – مصر ، جائزة أفضل عملية تمويلية في قطاع الاستثمار العقاري – مصر ، جائزة أفضل عملية تمويلية في قطاع السياحة – مصر، جائزة أفضل عملية تمويلية في مجال البنية التحتية – مصر ، جائزة أفضل عملية تمويلية في قطاع العقارات – مصر .

الاستثمار والأسواق المالية

في مجال الاستثمار والأسواق المالية، حاز بنك مصر جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط- لعام 2024 من مجلة جلوبال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال الاستثمار – مصر 2024 من جوائز ذا بيزنس بينيكل ، ومن بوستن براند ريسيرش آند ميديا "جوائز العلامة التجارية العالمية ، وجائزة أفضل صفقة استحواذ مؤسسات مالية -إفريقيا من مؤسسة إيميا فاينانس لعام 2023 .

في مجال المراجعة الداخلية، حاز البنك على جائزة أفضل بنك في مجال المراجعة الداخلية – مصر 2024 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، ومن مجلة انترناشيونال بيزنس.

في مجال الموارد البشرية، حاز البنك على شهادة الأيزو "21001:2018" في مجال إدارة المراكز التعليمية من شركة OSS Middle East.

في مجال التمويل العقاري، توج البنك بجائزة أفضل بنك في مجال التمويل العقاري – مصر2024 من جوائز مجلة يوروموني للتمويل العقاري.

الجودة والمعايير الدولية

في إطار تأصيل تفوقه وريادته للقطاع المصرفي المصري وتدعيم ممارساته للمعايير الدولية في مختلف مجالات العمل المصرفي، حاز البنك علي شهادة الأيزو : ISO/IEC 27001المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات من شركة BSI ، كما حاز البنك من شركة يوروسيرت على الشهادات التالية، شهادة الأيزو 9001:2015 في مجال إدارة نظام الجودة ، شهادة الأيزو 14001:2015 في مجال نظام الإدارة البيئية ، شهادة الأيزو 45001: 2018 في مجال نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، شهادة الأيزو 37000:2021 في مجال إرشادات الحوكمة المؤسسية ، شهادة الأيزو 37301:2021 في مجال نظام إدارة الامتثال ، شهادة الأيزو 20400:2017 في مجال ممارسات الشراء المستدام ، شهادة الأيزو 9001:2015 في مجال إدارة الجودة الشاملة ، كما حاز البنك علي شهادة الأيزو 9001:2015 في مجال إدارة الجودة القانونية من تي يو في ساوث وست ، وحاز البنك على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية بأحدث إصداراتها لعــام 2024/2023 من شركة كنترول كايس.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.