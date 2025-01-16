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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس ملك إسبانيا.. حامل اللقب يودع وريال سوسيداد يتأهل لربع النهائي

ريال سوسيداد
ريال سوسيداد
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شهدت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ودع حامل اللقب أتلتيك بلباو البطولة بخسارة مثيرة أمام ضيفه أوساسونا بنتيجة 3-2، بينما حجز ريال سوسيداد مقعده في الدور ربع النهائي بفوز على رايو فاليكانو بنتيجة 3-1.

أوساسونا يطيح بحامل لقب كأس ملك إسبانيا

تأهل أوساسونا إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو حامل اللقب، بعدما افتتح أيمار أوروز التسجيل لفريق أوساسونا في الدقيقة 40، ثم عزز أنتي بوديمير التقدم بهدف ثان في الدقيقة 44، ثم قلص نيكو ويليامز الفارق لفريق أتلتيك بلباو في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، أدرك أوسكار دي ماركوس التعادل لصالح بلباو في الدقيقة 55، ولكن بوديمير عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 70، لينهي آمال أتلتيك بلباو في العودة في المباراة، ويطيح به خارج البطولة.

ريال سوسيداد يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

على الجانب الآخر، انتصر ريال سوسيداد على رايو فاليكانو بنتيجة 3-1 على أرضه ووسط جماهيره، إذ تقدم سوسيداد بهدف في الدقيقة 23 عن طريق ميكيل أويارزبال، وأضاف جون أوندر أولاساجستي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، قبل أن تشهد الدقيقة 45+7 تسجيل أوسكار تريجو هدف فاليكانو الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء. 

وأعاد سيرجيو مارتن الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لفريق ريال سوسيداد في الدقيقة 79، بعد مرور دقيقتين من طرد ألفونسو إسبينو لاعب الضيوف.

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