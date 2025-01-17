محافظ البحيرة ومساعد وزير الصحة يتفقدان المنشآت الصحية بحوش عيسي وبدر وأبو حمص

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أمس الخميس، بديوان عام المحافظة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات والوفد المرافق له.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وضمن جهود وزارة الصحة والمحافظة لدعم وتطوير المنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، وجاء ذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، ود سامح عبد اللطيف وكيل مديرية الصحة بالبحيرة.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تولي القطاع الصحي أولوية قصوى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتوفير بنية تحتية طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رؤية الدولة نحو الارتقاء بالخدمات الصحية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة بالبحيرة قد شهد نقله نوعية غير مسبوقة، حيث تم الإنتهاء من 5 مشروعات فى قطاع الصحة بتكلفة 75 مليون جنيه، كما أنه جاري حاليًا تنفيذ 16 مشروعًا آخر بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.12 مليار جنيه، بما يعكس إلتزام المحافظة بتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

كما أكد الدكتور أنور اسماعيل على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال كافه الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، لضمان تشغيل كافة المنشآت الصحية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة في أقرب وقت ممكن لخدمة الأهالي.

جاء ذلك عقب جولة ميدانية استمرت على مدار اليوم للدكتور مساعد وزير الصحة والوفد المرافق له، رافقه خلالها الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات والدكتور سامح عبد اللطيف وكيل مديرية الصحة.

وقد شملت الجولة تفقد عدد من المستشفيات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وهي ( مستشفى بدر - مستشفى حوش عيسى - مستشفى أبو حمص )

كما تم خلال الجولة، الاطلاع على معدلات ونسب التنفيذ ومناقشة الخطط الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الحيوية وفق المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة.