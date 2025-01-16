اقرأ غدا في عدد البوابة.. إسرائيل تعرقل اتفاق هدنة غزة.. حكومة الاحتلال تؤجل التصويت على وقف إطلاق النار وتتهم حماس بالتراجع.. والحركة: ملتزمون بالبنود

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 17 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية إماراتية في أبوظبي.. السيسي وبن زايد يؤكدان الحرص على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تعرقل اتفاق هدنة غزة.. حكومة الاحتلال تؤجل التصويت على وقف إطلاق النار وتتهم حماس بالتراجع.. والحركة: ملتزمون بالبنود

رغم اتفاق الهدنة.. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على القطاع

مجلة أمريكية: أذرع إيران تميل إلى وقف الهجمات على إسرائيل

بايدن يودع البيت الأبيض.. الرئيس المنتهية ولايته يحذر من تركيز خطير للسلطة في أيدي عدد قليل من الأثرياء

وزير خارجية أمريكا المرتقب: كوبا ستظل بالقائمة السوداء.. وكيم جونج أون ديكتاتور

رئيسة وزراء الدنمارك لـ "ترامب": جرينلاند ستقرر مصيرها واستقلالها