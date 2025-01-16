محلل اقتصادي: مفاوضات وقف إطلاق النار ستظهر مؤشراتها في البورصة الأسبوع المقبل

قال المهندس حازم الشريف، المحلل الاقتصادي، إن نجاح المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة من شأنه الاسهام في دعم اقتصاد منطقة الشرق الأوسط و اعطاءه فرصة للتهدئة بعد فترات أكثر صعوبة عاشتها المنطقة ككل.

أوضح "الشريف" في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أنه فور الاعلان عن التوصل لإتفاق مبدئي لإنهاء النزاع مؤقتا؛ قفزت السندات المصرية 75.22 سنتا في تداولات أمس وذلك بالنسبة للسندات المستحقة خلال عام 2059، وصاحبتها تداولات السندات في منطقة الشرق الأوسط عند 82.42 سنتا المستحقة خلال عام 2043.

أضاف أنه لا يمكن إنكار الجهود المضنية التي بذلتها القيادة السياسية في مصر خصوصا وأنها تحملت ما لا يتحمله بشر من ضغوط وممارسات أكثر صعوبة من الجانب الإسرائيلي.

أشار إلي أن هذه الإتفاقية ترسخ الدور المصري الخفي لإنجاحها و الحفاظ علي حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي المصري بإعتباره خط أحمر لا يمكن التهاون فيه وجزء رئيس من دعم الاقتصاد القومي أيضا.

أوضح " الشريف" أنه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وفقا للاتفاقية فإنه ستكون هناك فرصة كبيرة لإعادة إعمار القطاع وبالتالي سيؤدي ذلك في توفير فرص عمل و تحريك قوي الانتاج المصرية خصوصا وأن مصر ستساعد بنصيب الأسد في اعادة الاعمار .

وشدد على أن تلك الخطوات ستنعكس في النهاية علي مستويات أداء البورصة المصرية اعتبارا من الأسبوع المقبل مع بدء سريان الاتفاق الأحد القادم وهو أول يوم عمل لسوق المال المصرية وبالتالي ستنعكس الآثار علي معدلات الملاحة في قناة السويس التي تأثرت بسبب الأحداث الإقليمية خصوصا الصراع الاسرائيلي مع غزة واليمن.