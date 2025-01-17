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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد سير العمل بإدارة قويسنا الصحية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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قام الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية لإدارة قويسنا الصحية، أمس الخميس، رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، والدكتور زياد محمود، مدير الإدارة، حيث شملت الزيارة وحدتي طه شبرا وبجيرم التابعتين للإدارة الصحية.

تفقدت الجولة جميع العيادات الطبية، واطلع الفريق على توافر المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، كما تم متابعة معدلات التردد على العيادات والاطمئنان على سير العمل بالمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "بداية"، ونادي الأسرة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عيادات الأسنان.

وأكد وكيل الوزارة خلال الزيارة على ضرورة توفير الخدمات الصحية بكفاءة وشمولية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين. 

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية، والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للمديرية.

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