كفاراتسخيليا يودع نابولي رسميًا تمهيدًا للانضمام إلى باريس سان جيرمان

أعلن الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مساء اليوم الخميس، رحيله رسميًا عن صفوف نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء إعلان كفاراتسخيليا برحيله عن نابولي خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ويأتي هذا الإعلان وسط تقارير قوية تربط كفاراتسخيليا بالانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

كفاراتسخيليا يعلن رحيله عن نابولي

نشر كفاراتسخيليا مقطع فيديو مؤثرًا لتوديع جماهير نابولي قبل سفره المتوقع إلى العاصمة الفرنسية باريس لإتمام إجراءات انتقاله لناديه الجديد.

قال كفاراتسخيليا: «يا جماهير نابولي، إنه أمر صعب ومؤلم، لكن الوقت قد حان لأقول وداعًا».

وأضاف نجم نابولي: «لقد قضيت وقتًا غير طبيعي هنا، وعشت الكثير من الذكريات ومجموعة مشاعر لا تصدق».

وتابع النجم الجورجي: «نابولي كان موطني، حيث شعرت حقًا بالرضا بفضل كل منكم، لن أنسى الخطوات الأولى في الملعب وهتافاتكم».

وأردف: «أحظى بذكريات الطريق الذي سلكناه معًا، وهو عاطفي للغاية، فنابولي مدينة تعيش من أجل كرة القدم، وأنا سعيد للمساهمة في هذا التاريخ العظيم».

واختتم خفيتشا كفاراتسخيليا رسالته الوداعية قائلًا: «لقد تعلمت الكثير في نابولي، وتشرفت بارتداء القميص الأزرق، وأشكر كل شخص داخل النادي، أقول لكم وداعًا لكنكم ستبقون دائمًا في قلبي».

شارك خفيتشا كفاراتسخيليا خلال الموسم الجاري مع نابولي في 19 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى، ما يُظهر أهميته للفريق.