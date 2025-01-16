تفاصيل رواية "هودو" لدوللي شاهين في معرض الكتاب

تتعاون الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، مع الكاتب محمد المخزنجي، لإطلاق كتابها الأول"هودو" تجربة في عالم الرعب، ليكون أول تجاربها الروائية، وهو إصدار عن دار النشر ديير ويطلق يوم 24 من شهر يناير الجاري في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورة هذا العام.

وأفصحت دوللي عن نبذة من رواية “هودو” في بيان صحفي تقول:"أهي بالفعل لعنة حلت على عائلة عاشت في خمسينات القرن العشرين بسبب قتلهم خادمة استخدمت السحر الأسود بواسطة كتاب قديم نادر امتلكته؟ أم هو سحرٌ قديم من إرث هاروت وماروت لا يملك أسراره إلا القليل؟!

حوادث غريبة وغامضة توالت على العائلة ونسلها حتى طالت المقربين منهم.

أفعال شريرة و صراعات مليئة بالكراهية والحب بجميع أنواعه:

حب المال والنفوذ

القوة والسلطة

الجمال والخلود

أحجية مخيفة تتكشف وتتضح أوراقها شيئاً فشيئاً مع مرور السنوات وتعاقب الأجيال على العائلة الملعونة.

نراها ونكتشفها من خلال مرآة، بعين ووعي أبطالها.

لكن وبعد أن نسمع ونرى، هل سنؤمن حقا بأنها لعنة؟ أم هو اختيار!.

يذكر أن دوللي شاهين طرحت مؤخرا عدد من الأغاني على طريقة السينجل عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، من بينها «حبيبتي يا أمي»، «أنا الحاجة الحلوة»، «حكاية بن»، «ست البنات»، «حوش الدلع»، و«الملكة QUEEN».



