الجبهة الوطنية يضم عامر وناصر والجوهري لهيئته التأسيسية

في إطار حرصه على تعزيز صفوفه بأفضل الكفاءات والخبرات الوطنية، أعلن حزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس ضم المهندس محمد فرج عامر، وحسام محمود ناصر، والمهندس أيمن الجوهري إلى الهيئة التأسيسية للحزب.



تأتي تلك الخطوة في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية – تحت التأسيس –على استيعاب الطاقات والكفاءات الوطنية بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية في التنمية والإصلاح وتعزيز المشاركة في خدمة قضايا الوطن ..



كما جدد حزب الجبهة الوطنية تأكيد حرصه المتواصل على تعزيز قيم المشاركة السياسية وإثراء الحياة الحزبية بمصر وكذلك التواجد في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحقيق التواصل المستمر مع المواطنين لضمان تلبية متطلبات وتطلعات الشعب المصري وإعلاء المصلحة العليا للوطن والمواطن.

