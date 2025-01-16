مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت لضم عمر مرموش

أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم الخميس، إتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت الألماني لضم النجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يقدم عمر مرموش أداء لافتًا هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية.

أعلن الصحفي الإيطالي الشهير «فابريزيو رومانو»، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عن إتمام نادي مانشستر سيتي لاتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت بشأن ضم عمر مرموش.

تفاصيل عقد عمر مرموش مع مانشستر سيتي

كتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الألماني لضم مرموش، وذلك بعد جولة أخيرة من المفاوضات بين الطرفين.

كما أوضح رومانو أن الاتفاق يشمل توقيع مرموش على عقد لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي، مُشيرًا إلى أن مرموش كان لديه رغبة قوية في الانضمام إلى صفوف السيتي.

وتأكيدًا لهذه الأنباء، أفادت شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا بأن مانشستر سيتي يضغط بقوة لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما ذكرت شبكة «راديو مونت كارلو» أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مبدئي مع آينتراخت فرانكفورت لضم عمر مرموش في الميركاتو الشتوي الجاري.

ينتهي عقد عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في صيف عام 2027، لذا يدخل النادي الألماني بقوة في المفاوضات مع مانشستر سيتي، وذلك عن طريق تحديد مطالبه المالية، التي قد تصل إلى 80 مليون يورو للتفريط في خدمات هدافه ونجمه المصري.