الحزب العربي الناصري بالمنيا يحتفل بالذكرى الـ107 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر

نظم الحزب العربي الناصري بمحافظة المنيا مساء اليوم الخميس احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ107 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أحد أبرز قادة حركة التحرر الوطني في القرن العشرين، وذلك في مقر الحزب وسط حضور كبير من أعضاء الحزب والقيادات السياسية والاعلامية، لمهتمين بتاريخ الزعيم.

وتضمنت الاحتفالية عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث تم عرض فيلم وثائقي يوثق مسيرة عبد الناصر وإنجازاته في مختلف المجالات، خاصة جهوده في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.

كما ألقى علي عبد المنعم امين الحزب بالمحافظة، كلمه افتتاحية نقل خلالها تحيات رئيي الحزب وقياداته للحضور، ثم أشاد في كلماه بدور الزعيم عبد الناصر في بناء الدولة المصرية الحديثة ومواقفه القومية تجاه القضايا العربية.

وأكد الحضور أن ذكرى ميلاد عبد الناصر تمثل فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي نادى بها، وعلى رأسها الوحدة الوطنية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. وأشاروا إلى أن فكره ما زال يلهم الأجيال الجديدة في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن والأمة.

واختتمت الاحتفالية بالتقاط بعض الصور التذكارية، مع عدد من الشخصيات التي ساهمت في تعزيز المبادئ الناصرية والعمل الوطني بالمحافظة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بإرث الزعيم الراحل.

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