قرارات هامة فى اجتماع جامعة المنيا الأهلية.. تعرف عليها

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية إقرار حوافز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الناشرين لابحاث دولية في مجالات علمية ذات معامل تأثير وذلك عند ادراجهم اسم الجامعة الاهليه في ابحاثهم المقدمه للنشر في المجلات الدولية المرموقة الأكثر تأثيراً بما يضمن استمرار جهود الباحثين وتحفيزهم لإجراء بحوثهم دوليًا باسم جامعة المنيا الاهليه للمساهمة في إدراج الجامعة بالتصنيف على المستوى الدولي وذلك لتوثيق الترابط بين الجامعة الحكومية والأهلية.

إقرار مقترح منح العام الدراسي الحالي للعرض على مجلس الأمناء.

وأشار فرحات خلال الاجتماع الذي حضرة الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ومديري البرامج والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعه إلى أهمية تكوين فرق بحثية متميزة من أعضاء هيئة التدريس والتأكيد على المسميات الرسميه للكليات.

كما ناقش إقرار مقترح منح العام الدراسي الحالي للعرض على مجلس الأمناء. وكذلك متابعة توريد الأجهزة لمعامل القطاع الصحي من قبل هيئة الشراء الموحد ومتابعة إجراءات تجهيزها للانتهاء من تجهيز المعامل الجديدة لدخولها الخدمة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات والكنتورلات بالكليات وإعلان النتائج وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية.



يذكر أن جامعة المنيا الأهلية تضم كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة " برنامج الصيدلة الاكلينيكية فارم دى" والعلاج الطبيعي والهندسة " برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية" والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة وإدارة الاعمال " برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة".