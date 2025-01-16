استقالة بن غفير بعد اتفاق غزة.. حقيقة أم شائعة سياسية؟

في الساعات الأخيرة، تضاربت التقارير الصادرة من إسرائيل حول استقالة إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المعروف بمواقفه المتطرفة، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وفقًا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، صرح ناتان إيشيل، المساعد المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن بن غفير يعتزم تقديم استقالته من الحكومة ردًا على الاتفاق الأخير مع حركة حماس.

وأشار إيشيل إلى أن هذا القرار جاء نتيجة معارضة بن غفير للاتفاقية التي اعتبرها تنازلًا مرفوضًا.

في المقابل، أصدر مكتب بن غفير بيانًا نفى فيه صحة هذه المزاعم، واصفًا تصريحات إيشيل بأنها غير دقيقة.

وأكد بن غفير في البيان أنه لم يعقد أي نقاش مع نتنياهو حول هذا الموضوع حتى تلك اللحظة، لكنه أشار إلى أن حوارًا سيجري بينهما قريبًا، وبعده سيصدر بيانًا يوضح موقفه النهائي.

يُشار إلى أن بن غفير كان قد لوّح مرارًا خلال الفترة الماضية بنيته الاستقالة إذا ما أقدمت حكومة الاحتلال على إبرام اتفاق مع حماس لوقف القتال في غزة.