وفد بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يزور السويد

تابعت إدارة دائرة العلاقات المسكونية والتنمية، الذراع الخيري لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس زيارتها إلى دولة السويد.

استهلت اليوم الثاني بمشاركتها بإطلاق اجتماع اتحاد المعايير الإنسانية CHS Alliance بحضور ممثلين عن أعضاء التحالف.

وكان لنائب المدير العام، الآنسة سارة سابا، مشاركة في إحدى المنتديات حول دور المنظمات الكنسية في رفع سوية المساءلة في العمل الإنساني.



بعدها تابعت الإدارة الزيارة بلقاء برلمانيين من الحزب الاجتماعي الديمقراطي برئاسة اولا مولر، تلاه لقاء برلمانيين من الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة يوسف آيدين، ناقشوا فيه الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الكنسية في مجال العمل الإنساني، وأفق العمل في ظل التطورات التي ترافق التغيرات الحاصلة في المشهد السياسي في سوريا.