بعد الهزيمة من الهلال بـ9 أهداف.. جوميز: أنا المسؤول عن الكعكة

اعترف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح، بتحمله المسؤولية الكاملة عن الهزيمة الثقيلة والتاريخية التي تلقاها فريقه أمام الهلال بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي (روشن).

بعد المباراة وخلال المؤتمر الصحفي، أبدى جوميز أسفه الشديد لهذه النتيجة الكبيرة، مؤكدًا أنه يتحمل تبعات هذه الخسارة.

تصريحات جوميز بعد خسارة الفتح من الهلال بنتيجة 9-0

قال جوميز: «أتحمل الخسارة من الهلال، وأعرف أن هذا الأمر صعب، لكنني أريد ذلك لمساعدة اللاعبين في المباراة المقبلة. وزعت الأدوار عليهم كما يتم توزيع "الكعكة"، لكنني في النهاية أنا المسؤول عن "الكعكة"».

كما أشار جوميز إلى المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق منذ قبل توليه المسؤولية، قائلًا: «قبل أن أوقع عقدي مع الفتح كنت على علم بالأخطاء الدفاعية التي يعاني منها الفريق، وغير مقبول استقبال أهداف عديدة من كرات ثابتة».

وأرجع أسباب الخسارة إلى قوة فريق الهلال وعدم قدرة الفتح على إيقاف خطورته، خاصة في الكرات الثابتة، حيث أوضح جوزيه جوميز: «لا يمكن ارتكاب أي خطأ أمام الهلال، والأخطاء البسيطة هي التي كلفتنا هذه النتيجة، وكنا نعلم قبل المباراة أن الهلال فريق قوي ومميز في الكرات الثابتة مثل كل الفرق التي دربها جيسوس، لكننا في النهاية لم ننجح في إيقافهم».

تعد هذه الهزيمة هي الثانية لفريق الفتح تحت قيادة جوميز، حيث خسر الفريق في الجولة السابقة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

يقود جوزيه جوميز فريق الفتح فنيًا للمباراة الثانية، بعد رحيله عن الزمالك وفسخ عقده بالتراضي، حيث وقع عقدًا مع الفتح يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم آخر.