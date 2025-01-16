خافوا من العين.. أكثر الأبراج حسدًا فى العام الجديد

مع اشرقات العام الجديد ، تتأثر بعض الابراج بالحسد وذلك باتفاق علماء الفلك ومنهم عالمه الفلك “منى أحمد ”اذ تصرح بأن هناك من الأبراج من يتعرض للحسد الشديد فى تلك الفترة وتصبح عيون الحسد مسلطة عليهم ولذلك عليهم بالتحصين

ومن هذه الابراج " الدلو ، الاسد ، الحوت ، الميزان ، السرطان "

الدلو

يعرف بميله إلى القوة والثقة بالنفس التى قد تثبر غيرة الاخرين وعلى ذلك يصبح العين عليه اكثر فضلا عن انه يتميز بغموضه وحبه للظهور والنجاح ذلك لانه برج هوائى وعلى ذلك يكون اكثر عرضه للحسد من الاخرين واكثر عرضه للطاقة السلبيه لذلك عليه تجنب الحسد وغيره الاخرين بأن يحصن نفسه بان يتجه الى الاسترخاء والابتعاد عن الشخصيات السلبيه واخفاء افكاره التى ينوى التخطيط لها .

الاسد ..

برج ناري وعلى ذلك قد يتاثر بحكم الشمس مما يجعله اجتماعى وواثق من نفسه وجذاب ويميل لتحقيق الشهرة وعلى ذلك يصبح موضع نظرة ممن حوله ويتعرض للحسد مما يجعله محط النقد من الاخرين ويصبح معرض لذبابات الطاقة السلبيه التى تؤثر عليه فتعيقه عن تحقيق اهدافه وعلى ذلك يجب عليه ان يحمى نفسه بان يخفى اهدافه بجانب التحصين بارتداء الذهب اذ انه يحمى هالته بشكل كبير .

الحوت

برج مائى رومانسي وحساس ومتعاطف مع الاخرين وعلى ذلك فقد يمتص من حوله مشاعره ولانه عاطفى وحساس فقد يصبح ارتباطه العاطفى بالاخرين اكثر عرضه للعين فتسلط عليه العين ولتجنب أثر تلك العين عليه التحصين وممارسه الاسترخاء بالتامل وحمل الاحجار الكريمه مثل الجمشت وهو حجر كريم يثير طاقة ايجابيه لحامله ويبعث فى نفسه روح التامل والاسترخاء ومواجهة الحسد

الميزان

يحسد لجاذبيته واناقته وقدرته على اقامة علاقات متجانسه مع الاخرين اذ لديه موهبه فى اقامة علاقاته قويه بسبب رشاقته الطبيعيه التى تجذب الاخر ين وتجعل الاخرين يحقدون عليه ويحسدونه وعلى ذلك عليه ان يتجنب الحسد ان يثق بنفسه وحدسه وان يستخدم نباتات الزينه بمنزله حتى تثير فى نفسه الايجابيه وتطرد الطاقه السلبيه بما تحمله من حسد وغيره .

السرطان

يحكمه االقمر ، ويعرف بعاطفته وحساسيته المفرطه ويتميز بطبيعته الوقائيه وروابطه القويه مع الاخرين فيكون اكثر عرضه لحقد الغرباء عنه ،وعلى ذلك عليه ان يتجنب حسد الاخرين له بالتحصين وان يمارس بعض من الطقوس التقلديه مثل وضع البلح بمدخل بيته .