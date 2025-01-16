منتخب الناشئات يخوض مرانه الثاني بالكاميرون بحضور وفد الكاف

أدي منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة للكرة النسائية، مرانه الثانى اليوم الخميس علي ملعب بيمنزى وهو استاد بالقرب من الاستاد الرئيسى الذى تقام عليه مباراة الفريق أمام الكاميرون يوم السبت المقبل في تمام الثانية ظهرا بتوقيت الكاميرون الثالثة بتوقيت القاهرة.

قاد مران الفريق المدير الفنى مصطفى منير وأعضاء الجهاز الفنى واستمر لمدة ساعة ونصف الساعة وشهد تصحيح أخطاء المباراة السابقة والتركيز على خطة المباراة.

شهد المران حضور وفد الكاف المكون من مراقب المباراة، والمنسق العام وأيضا مراقب الحكام وحرصوا علي مصافحة البعثة المصرية والترحيب بها .

يقام غدا الجمعة الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة باستاد بامنزى، ويليه المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة .