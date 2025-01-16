محمد مخلوف يحصد رجل مباراة المصري وفاركو في الدوري

حصل محمد مخلوف لاعب النادي المصري، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف سجله مخلوف، على نظيره فاركو في الدوري.

ليحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3 أخرى، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

استطاع النادي المصري استعادة انتصاراته مرة آخرى في الدوري ، بالفوز على نظيره فاركو بهدف دون رد ، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

تقدم النسور على الفريق البرتقالي في الشوط الاول خلال المباراة التي جمعتهم في الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز.

احرز هدف التقدم للمصري اللاعب محمد مخلوف في الدقيقة العشرين من عمر المباراة.

كان قد دفع الجهاز الفني برئاسة علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، بالتشكيل الآتي في مواجهة فاركو :

محمود جاد، احمد عيد، خالد صبحي، محمد هاشم ،حسن علي ،محمود مخلوف ،يوسف الجوهري ،عبد الرحيم دغموم، احمد القرموطي،محمد الشامي ،بابا بادجي.

وعلى دكة البدلاء :محمد حمدي، كريم العراقي ، عمرو سعداوي ، محمد دبش، خالد الغندور، كريم بامبو ، سمير فكري ، صلاح محسن، سامادو.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة، بينما كان فاركو تغلب على سموحة بهدفين لمثلهما.

أدار لقاء اليوم الحكم محمد الصباحي (ساحة)، أحمد نوفل وإيهاب فخري (مساعدين)، محمود منصور (حكمًا رابعًا)، خالد جمال الغندور (تقنية الفيديو).

تعد مباراة الفريق البورسعيدي أمام الفريق البرتقالي، في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري نايل، بمثابة البروفة الأخيرة للمصري، قبل مواجهة الحاسمة المنتظرة أمام بطل موزمبيق، بمجموعات الكونفيدرالية.

يحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر الزمالك الذي لديه 11 نقطة، ليضمن تأهله بشكل رسمي إلى ربع نهائي البطولة القارية.