بـ3 مساهمات تهديفية.. بنزيما يقود اتحاد جدة لاكتساح الرائد بالدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا عريضًا على ضيفه الرائد برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخمسس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب اتحاد جدة، الذي تمكن من فرض أسلوب لعبه واستحواذ على الكرة في أغلب أوقات اللقاء.

مباراة اتحاد جدة ضد الرائد

افتتح المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما التسجيل لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 21 برأسية متقنة بعد عرضية رائعة من ستيفن بيرجوين.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عزز بيرجوين نفسه تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 45+7 من صناعة بنزيما.

وفي الشوط الثاني، حاول الرائد العودة في المباراة وتمكن نايف حزازي من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58 بتسديدة قوية.

وأضاف عبد الرحمن العبود الهدف الثالث لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 71 بعد انفراد تام بمرمى الرائد، قبل أن يختتم حسام عوار الرباعية في الدقيقة 78 بتمريرة من بنزيما، الذي أسهم في فوز اتحاد جدة على الرائد بنتيجة 4-1، بمساهمته في 3 أهداف بواقع تسجيله هدف وتقديمه تمريرتين حاسمتين.

بتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 40 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.