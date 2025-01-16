محلل سياسي: هدف نتنياهو تحويل غزة إلى مكان لا يصلح للحياة

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن وقف إطلاق النار يعتبر إنجازًا مهمًا لوقف حمام الدم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق تأخر 8 أشهر، لأنه هو نفس الاتفاق الذي بدأ بمسودة مصرية في أبريل 2024، ثم بعد ذلك تحول لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف "مطاوع"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فوز الرئس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية شكل ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ماطل، حتى لا يعطي هذا الإنجاز للرئيس الامريكي جو بايدن.

وأوضح أن دولة الاحتلال لم تكن تهدف إلى استعادة الرهائن، ولكن تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يصلح للحياة، مشيرًا إلى أن "ترامب" ضغط خلال الأسبوع الأخير على "نتنياهو"، وأحد هذه الضغوط نشره لفيديو لأحد الخبراء وهو يتحدث عن أن "نتنياهو" ورط الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من الحروب.