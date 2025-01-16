خبير أمني: الخوف يسيطر على عناصر الجماعة الإرهابية من التسليم لمصر

قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق، إن إدارة الإنتربول الدولي بمجرد صدور حكم نهائي ضد أي إرهابي في الخارج تصدر نشرة حمراء لضبط المتهمين، ولكن للأسف بعض الدول ترفض تنفيذ الحكم بحجة أن هذه التهم سياسية وليست جنائية.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن عبد الرحمن القرضاوي متهم في قضايا جنائية وليس سياسية مثلما يقال، مشيرًا إلى أن الكثير من المتهمين في الجرائم يسيطر عليهم الخوف الآن خوفًا من القبض عليهم وتسليمهم للدولة المصرية لمحاكمتهم بصورة عادلة.

ولفت إلى أن الشعب المصري تنبه سريعًا لخطورة جماعة الإخوان الإرهابية، واحتضن الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة جهاز وطني شريف ضحى بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الشعب المصري على قناعة كاملة اليوم بقيمة بلاده حتى لو فقدوا أرواحهم، موضحًا أن مرشد الإخوان السابق تحدث عن أن الوطن عبارة عن حفنة من التراب، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من قيمة الوطن.