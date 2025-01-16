تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، نظيره ساوثهامبتون على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود راسموس هويلوند تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب أليخاندرو جارناتشو وأماد ديالو.

يدخل مانشستر يونايتد مباراته ضد ساوثهامبتون بمعنويات مرتفعة، بعدما أقصى أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتذيل ساوثهامبتون الترتيب بـ6 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - ليساندور مارتينيز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز - نصير مزراوي

وفي الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.